今年邁入第20屆的「2022亞太傳統藝術節」，於10月1日至10日在宜蘭傳藝園區盛大登場，安排20組藝術團隊表演65場。（宜蘭傳藝園區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年邁入第20屆的「2022亞太傳統藝術節」，於10月1日至10日在宜蘭傳藝園區盛大登場，安排20組藝術團隊表演65場；傳藝園區歡慶亞太傳統藝術節20週年慶，特別邀請知名作曲家李哲藝創作主題音樂《亞太共響》，將在開幕式首演發表，其藝術節表演節目相當精彩，盼提升民眾藝文視野。

傳藝中心表示，為歡慶亞太傳統藝術節20週年慶，演出節目特別規畫3大焦點單元，包含「傳統」、「互融」與「共創」的精彩展演，精心安排20組台灣當代具代表性的表演藝術團隊、進行10天共65場次的演出，藉以提升藝術節的展演質量，擴大民眾藝文視野。

值得一提的是，2022亞太傳統藝術節精心推出2大特別企劃節目，有踢霹歐爵士大樂團與知名原住民歌手戴曉君、樂手黃博裕以及陳依芳共同合作的跨境爵士瘋台灣音樂會（10月2日至4日於蔣渭水演藝廳），以及微笑唸歌團與迷火佛拉明哥藝術中心合製的跨界節目《Hermosas!!美麗的島嶼》（10月1日至3日於曲藝館）。

此外，10月1日於臨水劇場舉行開幕式，適逢藝術節20週年、國立傳統藝術中心特別邀請知名作曲家李哲藝創作的主題音樂《亞太共響》，將由傳藝中心所屬台灣國樂團在開幕式中首演，呈現磅礡動人樂風。

「廿•精彩－2022亞太傳統藝術節」即日起開放預約索票及工藝手作體驗報名，詳細資訊可洽活動官方網站http://festival.ncfta.gov.tw/2022aptaf/zh-tw 或臉書搜尋「亞太傳統藝術節」。