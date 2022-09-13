高市原鄉農民經常遭遇農產無法銷售，卻又不懂利用網路行銷，至今使用電商平台銷售屈指可數，不少小農看見茂林區農民陳淑華將種植的農業上架平台後，業績成長3成，也期待能轉換網路行銷，農業局因此9月20日首度進入那瑪夏區舉辦電商媒合，邀農民加入「高雄首選」行列，為農產找出更多元銷售管道。

高市那瑪夏等原鄉農產品豐富多元且具特色，包括金煌芒果、山茶、愛玉子、咖啡等深受民眾喜愛，不過山區農民往往將收購的農產直接販售盤商，或自行送到市場及路邊銷售，銷售量有限，甚至常被殺價減少獲利，幾乎不懂利用網路行銷，銷售也常因氣候不佳等形成阻礙。

去年8月因颱風造成明霸克露橋斷橋，桃源區復興、梅山及拉芙蘭3里形成孤島，原鄉農產品運輸受阻，農業局於是輔導農民將盛產的金煌芒果烘成果乾，並上架「高雄首選電商平台」販售，短短1周就熱銷5000包，農民驚呼原鄉產品在電商平台販售的潛力。

去年農業局辦理小農上架電商，陸續收到小農回響，統計去年成功媒合了247位小農上架電商，營收高達上千萬元，不過原鄉小農不到5人，其中5月辦理的媒合會中，成功讓茂林區小農陳淑華上架她的農產品，幫助她創造農產價值。

陳淑華說，在莫拉克風災後為了自立更生且保護原鄉環境，以最天然的「有機農業」栽植，如紅藜、樹豆、小米等，並研發各種原鄉伴手禮，像是紅藜棒、Q梅及果乾等，過去都是自行擺攤銷售，但銷售有限，自從參加農業局的小農電商輔導計畫，成功將農產品上架電商平台，業績成長約3成，也建立自有品牌，讓不少小農想跟進。

農業局持續協助小農數位轉型，特別加開原鄉場次，將於9月20日在那瑪夏區立圖書館舉辦高雄小農電商工作坊，邀請原鄉小農加入「高雄首選」行列。

除「高雄首選」電商平台外，此次媒合5大農產品相關電商平台參與，包含蝦皮購物、太金嚴選、新北市真情食品館、黑貓探險隊及無毒農等，要輔導並協助原鄉小農搭上數位轉型行列，希望藉由電商幫助，共同推廣高雄原鄉農產與特色商品，讓更多民眾品嘗到這些世外桃源的美味。

高雄市農業局局長張清榮表示，市府一直致力於協助農民數位轉型，繼去年協助小農數位轉型創造千萬產值的成果，今年繼續與青年局「高雄市青年創業發展基金」合作，要讓更多農民加入數位轉型的行列，此次媒合會協助小農上架不會收取上架費用，輔導課程也是免費名參加，希望能增加農民軟實力及農民收益，與電商平台共創雙贏的局面。