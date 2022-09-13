聲寶（1604）13日舉辦法說會，聲寶近年積極推動資產活化有新新展，龜山集團總部新建大樓8月底已取得使用執照，預計年底集團關係企業進駐啟用；土城舊廠除部分土地出售給國美建設外，也將自建出租型銀髮住宅，本月取得建照，預計明年第一季開工。

最受矚目的龜山舊廠總面積達3.7萬坪的土地資產活化，已於去年第三季完成山坡地解編，過去規劃為複合式商業大樓產專區，未來將改以出租型物流倉儲園區分期開發。聲寶指出，由於地點近台北都會區、對倉儲需求高，加上倉儲投入開發成本較低，目前龜山舊廠空調、洗衣機均已移至台南新廠，待明年底冰箱產線南移，廠區淨空後，即可進入分期開發。

此外，土城舊廠去年處分部分土地給國美建設，聲寶所持有的土地，規劃興建12層樓飯店式樂齡住宅，低樓層規劃符合銀髮住宅需求的店舖及公設，5樓以上規劃一、二房出租型住宅，聲寶也將與鄰地的國美建設合作，年輕人住國美建設推案的住宅、長輩住聲寶的銀髮住宅，打造「三代同鄰」的居住環境。

此外，聲寶斥資4億元打造的集團總部將於今年完啟用，基地1,639坪，興建地上4層總面積約3,000坪的智慧大樓，一樓設置家電商品展示中心，2樓以上為辦公大樓，將結合集團旗下東源物流、盛寶建設、瑞智精密等共同進駐，有效運用集團資源。

聲寶近四年營收逐年成長，從2018年的70億，成長到去年89億，近四年來陸續處分東莞廠、台中潭子倉庫、龜山倉庫、土城舊廠，處分利益挹注業績提升。

聲寶表示，預期今年家電本業業績可望較去年成長，轉投資的餐飲業莞固和食，以及來自不動產永續、長期穩定的租金收益，將成為家電本業外的另二支腳。