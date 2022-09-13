PTT表特版時常挖掘素人正妹，近來有鄉民分享一名「正妹家教老師」美照，女神級長相加上不科學的身材，立刻造成網友轟動，激動直喊：「老師幫我上課」、「這個家教會出事」，據悉，該正妹教師身分曝光，原來是服務於某林口補習班的教師劉芳岑，沒想到下課後的私照更辣，還是一名擁有18萬粉絲的網美。

鄉民在PTT表特版以標題「正妹家教老師」，透露該位劉姓教師正在招收學生，且林口可一對一到府教學，並曬出多張破尺度美照。其中家教簡介照中，可看到一名短髮正妹穿著白V領服飾，令胸前雪肌和性感鎖骨見客，不僅如此，她的一雙電眼迷人性感，超清新臉蛋搭配一抹甜美氣質笑容，一瞬間成功狙擊所有人的心。

劉芳岑家教廣告文的簡介照，被人PO到表特版後引起轟動。(圖/PTT 表特版)

劉芳岑的穿搭造型引起極大關注。(圖/劉芳岑 IG)

哪料，後幾張照片一改保守，解放升級後的穿搭火辣爆表，包括白襯絲襪OL、低胸高衩絲絨禮服，或者深V低胸裝、細肩背心小可愛，甚至連兔女郎和超火辣內衣照都一一被挖出，網友們也藉此機會，放鬆觀賞她的沙漏型曲線以及豪華車頭燈，連帶螞蟻纖腰和修長白腿也盡收眼底，看得心滿意足。

劉芳岑略帶暗黑的風格，也深受網友喜愛。(圖/劉芳岑 IG)

劉芳岑的IG私照甜美、火辣風格都有。(圖/劉芳岑 IG)

其實劉老師除了是一名美女家教，擁有多重身分的她，平時除了補習班教書，還會去課後照顧班，同時跨足化妝品團購及外拍工作，而翻開IG經常可見類似解放身材的照片，前凸後翹的身材很有看點，其中辣妹必備的比基尼造型也有，讓鄉民們紛紛狂喊：「上課+1」、「好想上課」、「這個家教老師會出事」。