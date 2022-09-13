價值選擇！桃園市長選戰形成兩大兩小的四腳督格局，最新民調顯示國民黨候選人張善政的支持度領先民進黨鄭運鵬9個百分點，且年輕選民支持度大增13個百分點逆轉鄭運鵬。國民黨台北市議員王鴻薇今(13日)指出，民進黨新竹市前市長林智堅論文抄襲案全黨挺一人是關鍵，民進黨對此不承認也不道歉，所以讓年輕選民對綠營不再保有期望。

《新聞大白話》節目主持人翟嬛提到，張善政的20~29歲支持度民調一個月暴增13個百分點到39％，逆轉超車鄭運鵬。王鴻薇表示，國民黨候選人過去(民調)最差就是在20~29歲，即便台北市長候選人蔣萬安已經是最年輕的候選人，他在20~29歲依然輸給對手黃珊珊，這當然是因為過去國民黨比較老(化)，以及被民進黨醜化種種因素造成。

「這個民調我覺得是非常有意義的。」王鴻薇說，鄭運鵬為什麼年輕選票大幅流失？最主要的因素就是林智堅的論文，因為林智堅的論文不但抄襲，而且被踢爆抄襲之後全黨挺一人，到現在總統蔡英文還在挺林智堅，鄭運鵬、桃園市長鄭文燦也還在挺林智堅，這才是問題所在。

王鴻薇指出，民進黨台北市長候選人陳時中道歉不是真誠的道歉，因為他道歉完之後就去告人。可是林智堅事件是道歉都不道歉，承認都不承認，這是把所有寫過論文、或現在正在寫論文的人當作傻子嗎？所以才會引起整個年輕選民最後棄你而去，對你不要抱任何的期望。

「鄭運鵬的年齡其實比張善政還要年輕。」王鴻薇強調，而且做民調的時間，綠營已經轉攻張的農委會報告，可是為什麼民調還顯示出年輕人不願意挺鄭運鵬，而寧願去挺張善政？原因非常明確，就是民進黨整黨都挺抄襲仔。