大園在地議員徐其萬為拆遷戶請命，工務局長賴宇亭允諾請同仁深入瞭解。(蔡依珍攝)

史上最大的區段徵收案「桃園航空城」正如火如荼進行中，大園在地議員徐其萬指亂象不斷，像是因疫情無法回國者等4類對象，無法請領人口搬遷費，連帶影響配地面積，程序違建實際補償金額也遠低於試算結果，說有600萬卻僅給95萬，根本無法蓋屋。市長鄭文燦說，特殊個案會專案處理，會秉持「居住權益極大化」原則照顧拆遷戶。

徐其萬說，目前有4類對象無法請領人口搬遷費，包括配合航空城徵收提早搬遷者；一生都在徵收區，卻不幸在公告前死亡者；2024年最後搬遷前，結婚或出生者；因疫情無法回國，戶籍逕為遷出者，不可抗力的因素，卻都影響徵收區民眾的權益，建議市府採雙軌並行，認定辦理協議價購日（2020年6月22日）以及徵收公告日（優先區2021年5月31日、其他區2021年7月15日），讓徵收戶權益最大化。

徐其萬也提到，程序違建的安置重建補償費，民眾實際拿到的補償金額與試算結果差距很大，像是有民眾試算金額187萬餘元、安置重建補助費僅拿到41萬餘元，還有民眾比照程序違建試算表金額近600萬元、安置重建補助費僅95萬元，造成民眾不滿及聯合服務中心承辦人員的困擾。他也強調營建物價指數飛漲，內政部已明文要求民航局、桃園市政府要依物價調升情形補助，減輕民眾2023年重建負擔。

鄭文燦則提到，針對航空城徵收戶的設籍資格，市府會盡量從寬認定，至於是否納入已過世的居民、因結婚而搬離的居民等，需要研議，市府會秉持「居住權益極大化」的原則，盡量以對居民有利的方向努力。

鄭文燦還說，市府已提出航空城10大優惠方案，創紀錄將徵收價格從452億元提高到730億元，比法定標準增加6成，是桃園各區段徵收、土地重劃案中最優惠的。因應物價波動，會依內政部土徵審議小組決議，於明年重建前再由工務局及地政局評估，一定會以居民權益為優先，在預算有限的條件下努力提高價格。

工務局長賴宇亭則表示，程序違建有計算規則，承辦人員都按規定辦理，金額差距大的應是少數個案，會請同仁深入瞭解。