完工說明會於今日舉行。（江永昌提供／李奇叡新北傳真）

中和區長賴俊達向議員金瑞龍說明改善情況。（中和區公所提供／李奇叡新北傳真）

新北市中和區中正路是交通要道，2020年在立委江永昌及中和區公所的爭取下，營建署核定前瞻計畫預算1055萬，補助「中正路（板南至景平路段）道路品質改善工程」，共斥資2500萬元，現已順利完成鋪面改善，並於今日舉行完工說明會。

此次工程主要針對道路平整、人行道拓寬、側溝更新、障礙物移除、纜線下地、導盲磚鋪設、無障礙斜坡道及停車彎建置等8項工程指標進行改善，江永昌表示，自己除了爭取經費進行上述工程，過程中也協調管線單位及時申請路證，協助順利如質如期完工。

江永昌說明，歷年來他共爭取前瞻預算8案的道路改善補助，由中央挹注超過1.2億提升地方道路品質，包括已完工的圓通路、光環路二段、中山路二段、錦和高中通學路廊，正在施工中的復興路以及今年核定的環河西路（三、四段）與民德路，減輕地方發展負擔。

中和區長賴俊達表示，復興路工程完工後可由本次的中正路人行道，步行銜接中興街及復興路至捷運南勢角站，行人通行空間的品質大幅提升，是相當有感的建設，而此次工程只是一個起頭，公所後續已將中正路區規劃分作七個階段，積極向中央及市府爭取預算，逐步將中正路人行道重新翻修，使市容更加美觀。

工務課長施信華強調，中正路有台64線道高架通過，並向東延伸至秀朗橋連接新店區，向西銜接國道三號交流道，車潮不斷，施工期間不只得克服交通問題，也整合各單位、管線業者，並充分與周邊店家、住戶溝通，適度遷移各項道路設施，還路於民，提升通行便利性。