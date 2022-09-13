海基會本月12日、13日於桃園舉辦臺商參訪活動，了解桃園產業發展與投資環境。桃園市長鄭文燦親自出席與臺商互動，表達對大陸臺商的支持與肯定，同時強調「看好臺灣，投資桃園」，歡迎臺商到桃園投資。鄭文燦說，他曾經在海基會服務，非常了解大陸臺商的需求，「臺灣贏、臺商贏」，政府是臺商最好的後盾，會和海基會一起努力，協助臺商處理各項問題。

海基會辦理「大陸臺商投資臺灣桃園參訪活動」，副董事長兼秘書長詹志宏、經貿處長饒仁宏及70餘位大陸臺商一同參與。此行安排桃園市政府、桃園航空城公司進行投資環境簡報，並參訪虎頭山創新園區、源鮮智慧農場、勝昌製藥等。

詹志宏表示，海基會在過去兩年非常用心規劃多場投資臺灣參訪活動，至今已安排參訪14個縣市，受到臺商高度肯定，目前已投資或正在洽談中的有10幾個案例，未來還會繼續安排。這次桃園參訪活動是規模最大的一次，感謝各地臺商踴躍參與，也感謝經濟部投資臺灣事務所、桃園市政府及桃園航空城的安排，希望能滿足臺商需求。

詹志宏指出，經濟部的「投資臺灣三大方案」原本在去年底就要結束，海基會代理董事長許勝雄聽到許多臺商表示希望延長，因此親自向總統反應，獲得總統支持讓計畫再延長3年。這計畫有單一窗口、專人專案輔導，過去兩年成功引薦多個個案，有臺商向他說兩年前曾跟著海基會到中南部參訪，經過兩年現在土地漲了一倍，想投資的臺商真的「動作要快」。

桃園市政府表示，桃園地理位置優越，位於亞洲交通區位樞紐，有海空雙港、多條鐵公路等完整交通網路，在「投資臺灣三大方案」中，桃園的投資總額、創造就業人口數都是六都第一。桃園有多個規劃及開發中的產業園區，市府設有投資服務中心做為平臺，提供「一站式服務」，專人協助業者處理投資相關事務，歡迎臺商投資桃園。

臺商在桃園先後參訪虎頭山創新園區、源鮮智慧農場、勝昌製藥等地。虎頭山創新園區是由軍營改造而成的創新基地，利用原有的建物重新活化空間，提供智駕車、資訊安全與智慧製造等三個產業發展利用，鼓勵相關新創業者進駐。源鮮智慧農場以健康為軸心，研發高科技智慧種植技術，提供消費者多種高品質的無毒生鮮蔬菜。

勝昌製藥是臺灣科學中藥發展先驅，有75年的製藥經驗，2000年看中桃園水質優良，很適合發展中藥業，落地桃園投資設廠。勝昌也是清冠一號國家隊的一員。臺商對於自動駕駛、中草藥等產業在桃園的發展表示興趣。