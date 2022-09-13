蕭邦（CHOPARD）頂級珠寶與腕表展15日至17日於台北晶華酒店登場，展出近百件珠寶腕表作品，其中一件近9千萬元的藍寶石項鍊，是蕭邦總部特地調來台灣展出，項鍊鑲有7顆總重逾65克拉的斯里蘭卡藍寶石，每顆寶石都有證書，搭配同款式藍寶石腕表，令人驚豔。

蕭邦Red Carpet系列藍寶石項鍊，7顆總重逾65克拉的斯里蘭卡藍寶石，8780萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦Red Carpet系列藍寶石腕表，3348萬元。（CHOPARD提供）

這場珠寶展集結了蕭邦獨特設計風格、精湛製表技術和珠寶工藝的顛峰之作，除了以珍稀寶石打造的珠寶作品，也有風格前衛的實驗創新之作，如一款Red Carpet系列鈦金屬花環項鍊，以輕盈的鈦金屬取代K金、白金，鑲嵌沙弗萊石、粉紅藍寶石和月光石等，鈦金屬綠葉十分擬真，再以一顆顆如晨露般的月光石點綴其上，更是栩栩如生，將蕭邦珠寶提升至藝術珠寶的層次。

蕭邦Red Carpet系列鈦金屬花環項鍊，設計風格前衛，採用前進的鈦金屬珠寶工藝，2817萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦Red Carpet系列海水藍寶項鍊，1555萬元。（CHOPARD提供）

今年的腕表流行色以「男綠女紅」為主流，男性消費費偏愛綠色系腕表，而女性消費者則偏愛粉紅、桃紅色系的女表，今年蕭邦主打多款粉紅與桃色系列的珠寶表，採用粉紅瑪瑙、粉紅藍寶石、粉色珍珠母貝和粉紅鑽石等，十分浪漫唯美，其中蕭邦經典Happy Sport粉紅鑽表，表圈和表面鑲嵌上千顆粉紅鑽石，十分珍稀難得。

蕭邦Happy Sport系列粉紅鑽石珠寶表，計時碼表功能，940萬9000元。（CHOPARD提供）

以珠寶工藝著稱的蕭邦，今年在珠寶與腕表採用獨特的皇冠式鑲嵌，將鑲石與彩色寶石烘托其上，座檯底部也能透光的設計，可讓鑽石不僅晶白透亮，且可散發七彩色澤，尤其是在珠寶表的表圈採用皇冠式鑲嵌，閃耀光芒的效果更好，如表圈裝飾整圈寶石的L’HEURE DU DIAMANT系列珠寶表，有表圈鑲嵌漸層粉紅剛玉、綠色沙弗萊石、橙色藍寶石等多種款式，十分繽紛閃耀。