台灣即將邁入超高齡社會，如何與長輩相處、打造適合長輩的家庭生活，是每個人的重要課題。中華天下父母心關懷促進會及台灣快樂之道協會舉辦一年一度的「感恩祖孫情」公益活動，鼓勵老中青三代一起走出戶外，享受天倫之樂。永慶房屋深耕社區，也積極動員投入活動，贊助帳篷、瓶裝水等物資，陪伴長輩參與活動，為凝聚家庭關係盡一份心力！

家有一老如有一寶！永慶深耕在地 打造幸福活力社區

公益活動「感恩祖孫情」於台北市中正區長慶廟前舉行，由快樂之道歌舞團帶來經典黃梅調、螢橋國小舞獅隊表演「祥獅獻瑞」，炒熱現場氣氛！還有親子才藝競賽、百變造型氣球秀、三代同堂合影區等多元內容，並設置義剪服務、古亭文史導覽及湄洲媽祖文化推廣等服務攤位，感謝祖父母對家庭及社會的貢獻。

活動於台北市中正區長慶廟前舉行，由快樂之道歌舞團帶來經典黃梅調。圖/永慶房屋提供

中華天下父母心關懷促進會理事長劉佩玲表示，祖父母的人生智慧與豐富閱歷，不僅是年輕一輩的寶貴經驗，也是凝聚家庭情感的重要角色！「感恩祖孫情」活動除了要感謝長輩的付出與辛勞，也欲鼓勵民眾愛要及時，希望從祖孫親子活動，增進不同世代的互動與理解，在歡樂中凝聚家庭的情感。

永慶房屋中正區資深店經理吳柏毅表示，每年8月的第4個星期日為「祖父母節」，不少社區與里辦公室都會舉辦尊長敬老活動，增加長輩與家人的同樂時光，永慶房屋身為「社區好鄰居」，也力挺「感恩祖孫情」活動，贊助帳篷、瓶裝水等物資，一起關懷及感謝長輩！

「只要地方有需求，永慶都會全力支援！」吳柏毅分享，永慶房屋長期深耕在地、服務居民，不只提供買賣房屋上的優質服務，也經協助地方舉辦活動，與各商家、鄰里及學校都是多年的好朋友，未來也會持續參與地方活動、為地方注入活力，讓社區充滿活力與幸福！

永慶房屋長期深耕在地、服務居民，不只提供民眾買賣房屋上的優質服務，也經協助地方舉辦活動。圖/永慶房屋提供