民進黨桃園市長候選人鄭運鵬上廣播節目接受專訪，談到近期民調從原先與國民黨推出的張善政拉鋸，如今已微幅領先，但他說自己不會做民調也不在意，只要知道趨勢就好。他也再批張善政直到現在都還不肯說明農委會研究案，更在節目中罕見提及太太對於他選市長的態度。他也說，會持續努力，並往擴大領先的方向繼續前行。

鄭運鵬說，民調數字趨勢上微幅領先，都是各界所做的民調，他自己沒做，連選立委時也沒做，因為自己是候選人跟幕僚不一樣，不可能民調高就躺著選，民調低就氣餒，選舉過程持續很久，自己也會知道外面的感受，就算不做媒體也會強迫公布，他認為只要知道趨勢就好，大概知道選舉節奏怎麼走，方向正確相信結果會不錯。

他也說，剛起步時不知道自己落後多少，一開始民眾不知道他選桃園市長很正常，一周前開始上選舉看板，就會接近甚至超前，如果還落後很多才要警覺，大環境來看總統滿意度不太會有變化，鄭文燦滿意度也沒變化，這兩個不變其他就是自己要努力，鄭文燦說有小幅度領先，支持者看了會比較安心，自己努力有被看到。

鄭運鵬也提及張善政在行政院任職時，對於桃園的鐵路地下化建設完全沒給予幫助，過去在國民黨執政時期航空城計畫也停滯，如今張選桃園市長，競選團隊甚至是一些有貪汙、詐領助理費甚至有暴力前科的人，這就是國民黨在地團隊與民進黨本質上的不同。

另外鄭運鵬也罕見第一次提到太太，也說早年選舉時有幫忙發傳單，之後從政連競選團隊都不知道他媽媽、太太是誰，大家覺得夫人牌輔選很好，但覺得選舉是自己的事，當初被徵召也沒問過太太意見，太太則是覺得老公從政沒人認識她最好，反而是小孩有一點困擾，小時候常被說爸爸是立委家裡很有錢，孩子都會很生氣反駁，回家跟媽媽說也不太敢跟他說，如今孩子也長大了，一個高一另一個國二。

鄭運鵬也說，常被提到他對南桃園不熟，但認為這很正常，因為自己選區是在北桃園，他認為其他對手也不可能比他熟，但是空降也沒有不好，大家有強有弱，南桃園國民黨比較強，自己需要加強也合理，所以在非立委選區外很努力讓大家認識他。

他也提到張善政農委會研究案，批張推給保密條款不願說明，一定是自知理虧或有所保留在躲這件事，因為張都跟律師討論了到現在還是選擇不公開，就知道這裡面一定有問題。至於被問到是否知道林智堅近況？鄭則說，有跟林說要他顧好新竹市幫忙輔選，桃園就交給他請林放心。