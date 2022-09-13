桃園與馬來西亞檳島市線上交流。(祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市副市長高安邦於市府線上與談。(祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府代表團今日赴馬來西亞參加「檳城2022世界資訊科技大會」，期間安排由桃園市資訊科技局長余宛如代表市府前往拜會檳島市長尤端祥，桃園市副市長高安邦於市府線上與談，雙方就科技、教育、產業等議題進行交流，期許未來在各面向都有更多合作空間。

高安邦說，桃園是國際機場所在地，是台灣連接世界的第一站，工業產值將近3兆，為全國第一，也有許多國家級重大發展計畫，包含桃園航空城計畫、「亞洲．矽谷」計畫、前瞻基礎建設計畫等。

高安邦說，台灣數位科技進步，桃園更是智慧城市中心，曾獲得國際智慧城市論壇(Intelligent Community Forum ICF)評比世界第一，亦持續推動智慧城市科技應用計畫與國際智慧城市交流。這幾天市府資訊科技局正赴邀參加在馬來西亞檳島市舉辦的「2022世界資訊科技大會」。桃園在數位教育方面投入很多心力，包括已經建置超過6000間數位教室，相信未來兩市交流，可以很容易地從科技及教育面著手。

檳島市長尤端祥表示，這是桃園訪團第一次來訪檳島市，台灣科技在世界排名相當前面，可以和台灣取經的地方很多。檳島市與桃園也有很多相似點，期望未來雙方可在科技發展及城市治理等各面向進行深入交流，也期待能夠盡快到桃園互訪學習。