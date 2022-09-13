許多民眾都會選擇賣場採買家庭所需時，都會想到美式賣場好市多。一名網友近日就為了中秋烤肉前往採購相關食材，沒想到卻發現女友固定飲用的進補養生神器「四物飲」價格超便宜，讓他直接搬了兩箱回家。不過有內行人警告，四物飲並非適合每個女生。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，上周他為了採買烤肉材料前往好市多，剛好逛到女友固定在喝的四物飲，於是就順手帶了一盒，一查才發現價格真的有夠划算，特價664元是原價折價135元的價格，「看到這個價差我直接搬了兩箱」。

原PO透露，之後女友對他的心意很開心，不過也跟他說明，其實現在只要透過好市多官網就能夠以優惠價格購買四物飲，「這樣就不用再一箱一箱搬了」；而原PO也想起，當時除了自己還有許多男生把四物飲拿進購物車，不禁讓他笑說「看來這招能讓另一半很滿意吧～」。

對此，許多網友紛紛回應，「四物飲味道還不錯，我每個月有在固定喝，喝一陣子後有覺得比較順」、「真羨慕你的女友，有人幫她看前顧後～」，但也有人質疑原PO是廠商業配，提醒四物飲不是適合每個女生，「四物，不是每個人都可以喝的，別再業配這樣的東西了，好的很好，壞是會害死人的」、「男朋友買這個我會叫他自己喝完，不是每個女生都能喝的」。

事實上，台灣中醫藥品質醫學會理事長張景堯曾說明，四物飲是食品，是利用當歸、芍藥、熟地、川芎四物來調味，或者使用四物萃取物製成飲品，添加了冰糖、結蘭膠與檸檬酸等，屬於加工食品，適用食品法規，沒有治病效果，也不能宣稱宣傳療效。

奇美醫學中心中醫部主治醫師廖芳儀也曾指出，許多女性習慣生理期後喝四物湯補血，但體質偏燥熱的人不需要在生理期後補血，容易疲倦的氣虛體質反而要選擇當歸黃耆等藥材才是對症，平素有子宮肌瘤、子宮內膜異位症、子宮腺肌症或是各種婦科炎症的病人，生理期後適合以桂圓、枸杞、杜仲等更為平和的補血方式，或適當補充桑葚、葡萄、蘋果、芝麻、紫菜、櫻桃、蔓越莓、紅鳳菜、紅莧菜等補血的蔬果。