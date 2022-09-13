拿下國家文藝獎，王榮裕始終很謙卑地表示，這個獎是團員們一起共有的。（劉宗龍攝）

新科國家文藝獎得主王榮裕，每日以八里排練場為家，吃、睡、排戲、導戲，都在鐵皮屋裡，樂此不疲。（劉宗龍攝）

舞台上只有20人，但卻能展現萬馬千軍、抵抗外辱的氣勢，金枝演社醞釀多年作品《西來庵》，由王榮裕擔任導演，以日治時期的「西來庵事件」為創作題材，描述地方農民對抗外來政權故事。（劉宗龍攝）

新科國家文藝獎得主王榮裕，每日以八里排練場為家，吃、睡、排戲、導戲，都在鐵皮屋裡，樂此不疲。他表示，疫情已經把世界變成一個整體，人與人之間雖有距離，但行動上卻已是牽一髮動全身，而他作為金枝演社劇團的創辦人，天天與劇團為伍，某種程度上已是實踐人生理想。

王榮裕表示，「我是從小在戲班長大的小孩，喜歡大家庭的感覺，但我也喜歡和人保有距離，這個劇團的存在，帶給我大家庭的感覺，也算是實現了我的人生理想。」

王榮裕出生於1960年，來自台中，母親是歌仔戲名角謝月霞，他從小就在充滿戲劇表演的環境裡成長。1993年創辦金枝演社，作品以獨特的美學，表現台灣人的草根性格，反映民間的生命力。

王榮裕對物質的需求很低，住在排練場，有時一把燙青菜，一把麵條，就可以是美味的一餐。現在披著長髮的王榮裕，走的可說是自然派，問他為何不剪頭髮，他幽默表示，他從1994年開始 ，擔任雲門舞集《流浪者之歌》裡的僧人，這部作品有22年的巡演時間，「我有好長一段時間，都需要剃光頭，現在可以留長頭髮，我就盡量留，但也不是刻意不剪，就是留著。」

拿下國家文藝獎，王榮裕始終很謙卑地表示，這個獎是和他一起走了28年的團員們共有的，他表示，對台灣表演藝術界的年輕人很有信心，「我以前和雲門舞集出國巡演時，常常覺得，哇，這是哪裡來的年輕人，怎麼這麼漂亮，這麼有自信。」

與此同時，王榮裕也對他劇團的年輕人們寄予厚望，他表示，「我的團員和演員們，都很乖很認真地做好每一次演出。」同時他也不改幽默表示，「但是有一點是，他們太乖了，壞不起來。」