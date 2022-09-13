集元果創辦人黃榮炫進行導覽解說，蔡英文稱讚農友的研發精神及優秀的栽種技術。蔡培慧提供

蔡英文總統13日到南投縣中心新村參加中興大學南投校區揭牌後，下午則造訪集集鎮推廣國旅，她品嚐了在地青年用山蕉、龍眼蜜跟梅子製作的義式冰淇淋，讚不絕口，立刻訂購200杯慰勉國軍，隨後參觀集元果觀光工廠，欽佩台灣農友的研發精神及栽種技術。

蔡英文在同黨立委羅美玲、南投縣長參選人蔡培慧等人陪同下，前往集集鎮 SCOOP冰淇淋店。SCOOP冰淇淋店老闆溫秉森說，店內冰淇淋選用在地農產品，如集集山蕉、火龍果、信義梅子、中寮龍眼蜜、水里酪梨等製成爽口冰淇淋，蔡英文聽完介紹，點了山蕉、龍眼蜜跟梅子口味，邊吃邊點頭說：「好吃！」立刻訂購200杯要慰勉國軍。

蔡英文最後前往集集鎮的「Jijibanana集元果觀光工廠」，由觀光工廠創辦人黃榮炫親自導覽解說。黃榮炫說，集集山蕉曾獲日本天皇青睞外銷日本，為了傳承集集在地故事，讓更多人認識山蕉，生態園區種植109多種香蕉，如外型特殊蛤蜊焦、香氣特別的蘋果蕉等，蔡英文頻頻稱讚台灣農友的研發精神及優秀的栽種技術。

黃榮炫說，集集香蕉口感香滑順口又營養，他身為第四代蕉農，面對台灣農產品面臨外銷困境雖然感慨，不過他將透過食品加工等方式，幫助台灣的農業提升產值，例如香蕉薯片、鳳梨香蕉酥、香蕉蛋捲等等產品，不僅能平穩山蕉價格，也能延長農產品食用期限。