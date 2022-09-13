今年股債市投資要獲利並不容易，台產上半年投資收益仍有1.67億元，台產表示，上半年賠了股價，卻賺了利差及匯差，也有不少股利奴及租金入帳。台產表示，若未來國內外續升息，該公司會持續買進海外債及高殖利率的穩健台股標的。

台產在13日下午舉行法人說明會時，發言人黃志傑作以上表示。

由於台產防疫保單在元月24日全數到期，台產上半年簽單保費收入37.69億元，較去年同期下降28.9％，自留滿期保費收入26.63億元，年減19.1％。黃志傑表示，上半年稅後淨利為3.66億元，而去年同期虧損2.65億元，主要是去年同期認列防疫保單發行成本及賠款，今年2月之後，沒有此項因素干擾，台產已回到台產往年正常營運水準。其中核保利益為3.01億元、投資收益為1.67億元。

黃志傑指出，上半年投資收益1.67億元，比去年同期下8.4％，主因台股今年跌幅近2成，去年同期台股漲幅也近2成，使得股權部位評價下滑，導致投資收益下滑。但台幣升值幅度不小，超過7％，使得匯兌收益比去年增加很多，另外，國內外利率上升，因此，今年上半年利息收入約有6,200萬元，而去年同期是5,368萬元。

黃志傑進一步指出，但股市下跌，股權評價損失9,700萬元，而去年同期有5,500萬元評價利益，在股票評價就差了1.5億元；而認列股利9,300多萬元，優於去年1,100萬元，主要去年上市櫃公司獲利狀況不錯，配息比去年好，可認股利有自然成長，且今年配發股息時間提早到6月，今年配息入帳認列時間提前。匯兌損益方面，去年上半年匯損約1,400萬元，然今年台幣貶值7.4％，且又加碼投資海外債券，所以上半年匯兌收益達7,200萬元，此剛好可以彌補上半年股票評價損失。另外，今年有控制物業招租出去，新增租金收入，投資不動產上半年認列4,900萬元，去年同期則有4,000萬元。

因去年為了防疫保單理賠，台產保留較多的現金部位，在防疫保單到期之後，台產將約當現金轉到投資部位，今年上半年現金部位約下降13.5億元，主要配置在海外債，也有加碼高殖利率穩健型的台股。

黃志傑表示，如果下半年債券利率持續上升時，也會提高國內外債券部位，另外，高殖利率台股有較好的進入點的話，也會持續加碼高殖利率個股，擴大穩健收益來源。