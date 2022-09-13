雲端服務廠商伊雲谷（6689）13日以每股承銷價112元掛牌上市，早盤高點一度來到146.5元，開盤後一度大漲逾三成，收盤價142.5元，漲幅達27.23％。展望後市，伊雲谷表示，接下來將把「一站式雲端解決方案」核心營運經驗快速複製至東南亞據點，此外，也將聚焦大中華市場，法人估，受惠於兩大市場成長強勁，預期下半年表現將有望優於上半年。

伊雲谷執行長蔡佳宏表示，伊雲谷不僅為大中華區最大的AWS MSP，更獲AWS原廠認證及眾多國際權威調研機構多年評比肯定，具市場領導地位優勢；看準雲端無國界、易出海特性，公司緊扣AWS逾三成高成長動能，今年營運表現相當值得期待。

伊雲谷2021年營收達百億元、雲端服務有95%客戶續約率、既有客戶125%淨收入成長，且超過七成營收來自海外。隨著企業加速上雲與MSP逐年高成長趨勢，伊雲谷現於台灣、香港、菲律賓、美國、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、越南等地已設立營運據點，並積極布局澳洲及印度市場，持續開拓涵蓋公部門、媒體、遊戲、金融、科技、零售、電商、製造、新創等產業近2,000家客戶群，目標2025年累計逾4,000家服務企業用戶，將力拚今年再創百億元營收。

法人分析，伊雲谷挾雲端服務領導優勢，其一站式雲端服務可讓企業迅速以雲端平台同步實踐數位轉型、雲端託管與ESG理念，看準公司為AWS大中華區首家榮獲最高等級「AWS核心級服務合作夥伴」（全球僅3％具此資格）、大中華區最大AWS MSP，今年8月再添捷報，於東南亞晉升「AWS核心級服務合作夥伴」深耕大中華及東南亞區域雲端服務，挹注下一波強勁營運動能，繳出亮眼成績。

未來，伊雲谷表示，將持續緊跟市場需求，拓展「數位化減碳+資安防護」等全面的應用需求，加速企業客戶實現「數位+ESG」的雙軸轉型。