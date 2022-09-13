綠能科技包括一般人所熟悉的太陽能、風能等綠電、還有因提高綠電所衍生的儲能設備及電網建置，更有因應移動革命的電動車相關科技發展。富邦投信預計將於10月初募集台灣第一檔具備ESG概念-富邦全球ESG綠色電力ETF。

綠能產業可以說是目前不確定的投資迷霧中，最清晰的投資明牌。富邦投信指出，該ETF追蹤的ICE FactSet全球綠能ESG指數，成分股配置全球與太陽能、風能、氫能、水力、地熱、生質能及電池儲能科技相關之行業。

同時參考歐盟「可持續金融分類方案」，聚焦66個綠能相關產業，綠能營收至少佔50％的企業，並納入晨星旗下Sustainalytics提供之ESG風險分數，剔除高風險的危險企業，挑選自由流通市值排名前35之大型企業。公司範圍從台灣到全世界，富邦全球ESG綠色電力ETF可說是一網打盡淨零轉型的投資機會。

依2022年7月底的資料，ICE FactSet全球綠能ESG指數的投資產業類別，太陽能類別佔比最高達29.2％，其次為風能佔21.6％、電池及儲能科技佔21.6％、多元再生能源佔16.3％，水力、氫能、地熱與生質能分別佔1％～7％。

富邦投信表示，綠色電力不是只有大家很熟悉的太陽能、風能等，還包含穩定供電所需的電池儲能科技，此外，投資追求的是企業永續經營的長期價值，因此ICE FactSet全球綠能ESG指數也將ESG風險分數納入篩選邏輯中，因此，「富邦全球ESG綠色電力ETF」不只是投資目前最受矚目的綠電，同時是帶有永續經營概念的綠色電力。