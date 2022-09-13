朴世婉（右）與李伊庚在片中飾演北韓的軍人兄妹。（采昌國際多媒體提供）

獲譽為「南韓年度票房黑馬」的爆笑神片《樂透大作戰》，在全片清一色男演員當中，女星朴世婉的加盟，可說是「萬綠叢中一點紅」，而她在片中演繹被喻為「北韓IU」的廣播宣傳隊士兵，將以潑辣的「恰查某」形象，在片中展現舞蹈、唱歌等多才多藝魅力。

朴世婉為了飾演北韓軍人，不僅勤練敬禮的角度與姿勢，更花費1個月時間努力進行北韓語的練習，甚至還特別聆聽玄彬在電影《機密同盟》跟電視劇《愛的迫降》中的角色發音，務求用乾淨利落的北韓語演技，為這搞笑又剛毅的角色注入立體感。

由於電影聚焦1張樂透頭彩引發的南北韓彩券爭奪戰，當問到自己會不會買彩券時，朴世婉笑稱：「我比較務實，本來就不太會買彩券，想說不可能會中獎的。唯獨某次我走在路上被鳥屎砸中，媽媽認為有徵兆讓我買，結果還是沒中。」

《樂透大作戰》是27歲女星朴世婉，繼2020年電影《盜墓同盟》之後，時隔2年再度演出的大銀幕作品，回憶接演本片的契機，她說：「我獨自前往濟州島旅行時，在回程的機場讀了這部作品。從上飛機開始讀，劇本實在太搞笑了，讓我一讀就停不下來，直到下飛機剛好讀完，就馬上跟公司表達想要接演的意願。也因為故事實在太有意思，很好奇會怎麼表現出來。」電影30日在台上映。