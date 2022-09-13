法國知名電影導演尚盧高達（Jean-Luc Godard）是法國新浪潮電影的奠基者之一，他的電影被視為挑戰和抗衡好萊塢電影的拍攝手法和敍事風格，曾獲得數個國際電影獎項的終身成就獎，被影壇視為傳奇人物，近日傳出去世噩耗，享耆壽91歲，立刻引起各方影壇人哀悼。

尚盧高達生於1930年，18歲時接觸電影後，就積極推動改革法國電影，在電影中含有大量政治元素，時常在作品中傳達馬克思主義、反越戰等議題，尚盧高達一生拍了四十多部電影，畢生心血都投入電影中，直到80歲還在拍攝電影，連法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都哀悼「我們失去了國寶」。

尚盧高達出身富裕，他認為電影的本質是寫實，主張用長鏡頭和複雜的場面調度表達，同時他也是運用多重突兀跳接的先鋒，1960年尚盧高達拍攝第一套長片《斷了氣》，獲得了柏林影展最佳導演銀熊獎，在越戰期間他以電影為工具，表達對消費主義的蔑視和反越戰的立場，而他的電影《小兵》因涉及阿爾及利亞獨立戰爭，導致被法國禁映三年，不過此片的女主角安娜·卡里娜（Hanne Karin Bayer）和尚盧高達因戲生情，成為他的第一任妻子，不過這段婚姻只持續了4年就以離婚收場。

Ce fut comme une apparition dans le cinéma français. Puis il en devint un maître. Jean-Luc Godard, le plus iconoclaste des cinéastes de la Nouvelle Vague, avait inventé un art résolument moderne, intensément libre. Nous perdons un trésor national, un regard de génie. pic.twitter.com/bQneeqp8on — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 13, 2022

尚盧高達在1972年遇到實習攝影師安-瑪麗·米耶維勒（Anne-Marie Miéville），兩人在電影創作密切合作，在生活上更是靈魂伴侶，直到死亡將兩人分離。