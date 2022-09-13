女子無罩搭北捷不甩勸阻，狂嗆「奴隸才要戴」遭架下車開罰。（捷運警察隊提供）

今(13)日下午，台北市1名女子未戴口罩搭乘台北捷運板南線，車上其他乘客看到後，向前對女子勸導，但該女子竟突然「情緒不穩」，對著對方狂嗆聲「疫情是假的」、「奴隸才要戴口罩」，最後該女子在捷運忠孝復興站被警方攔住架下車；台北捷運公司也依違反《傳染病防治法》對女子裁罰新台幣3000元至1.5萬元罰鍰。

台北捷運公司13日晚間指出，今日下午2時55分有一名女性旅客未戴口罩從板南線市政府站進站，車站人員勸導後仍不願配合戴口罩並強行上車，立即通報行控中心及捷警，於忠孝復興站由捷警協助將旅客帶下車，後續轄區警方到站協助，取得旅客身分資料後便請對方離站。

台北捷運公司提及，該旅客行為已違反傳染病防治法，後續由捷運公司開立「台北捷運公司調查紀錄表」移送北市交通局，依法裁處新台幣3000至1.5萬元罰鍰。北捷呼籲旅客，搭乘捷運務必全程配戴口罩，維護自身及其他旅客健康安全，勸導不聽，將依《傳染病防治法》處新台幣3000至1.5萬元罰鍰。