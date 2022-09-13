天王周杰倫私底下愛打遊戲是眾所皆知的，先前還成立電競戰隊，不時參加LOL（英雄聯盟）相關活動，當然也有在表演賽和其他明星PK職業選手，都能看出他對LOL的熱愛；最近周杰倫分享玩遊戲爬上「大師」段位，玩超過3千場的記錄，讓許多遊戲迷都佩服得五體投地，認為他忙演藝工作還有時間玩遊戲，驚呼「真的是時間管理大師」。

周杰倫不久前推出睽違6年的新專輯《最偉大的作品》，還飛到海外拍MV，讓粉絲不僅欣賞他的音樂作品也都相當感動；周杰倫今（13日）突然在IG上傳玩LOL手遊版《激鬥峽谷》戰績，在激戰3千多場後，升上「大師」段位，感謝隊友外還自豪地說，「身為英雄聯盟代言人，是不是太稱職了」。

周杰倫玩《激鬥峽谷》3千多場升大師，說自己是最稱職代言人，也被網友讚「時間管理大師」。(圖/ 摘自周杰倫IG)

有遊戲迷看到周杰倫的PO文，特地轉發到網路論壇《批踢踢實業坊》LOL板，雖然是玩手機版的LOL上大師，仍震驚他有那麼多時間玩，底下也掀起鄉民們熱議，「3000場，加上平常事務，真時間管理大師」、「他那年紀能激鬥大師也很猛了吧」、「42歲怎麼打3千場的，好扯」、「可以了啦，代言人真的有在玩的沒幾位」、「稱職的代言人，可以玩3千多場」。

而周杰倫不只過去在表演賽上，當眾打LOL炫各種遊戲技巧，先前他就曾在大陸電競活動上，使用他升上「大師」的遊戲角色「蠻王」，展現一波5連殺的精彩畫面，讓不少粉絲津津樂道。