高市府宣布今年10月起孕婦產檢交通補助擴大對象。(高雄市社會局提供／林雅惠傳真)

高市府宣布準公托育補助加碼！今年10月起，設籍在高雄並送托準公共托育服務的0至未滿3歲幼兒，送準公共托嬰中心每名每月加碼補助2000元，送準公共保母每名每月加碼補助1200元，另設籍高雄市孕婦，不分年齡族群身分，皆補助14次產檢28趟次計程車車資5040元。

高雄市長陳其邁上任後為實現對年輕家長的承諾，在市府財政有餘裕狀況下，對孕婦的產檢交通補助，從經濟弱勢擴大補助對象增加了身心障礙、特殊境遇、新住民、原住民等婦女，現在更疼惜所有孕婦，不分年齡族群身分，皆補助28趟次來回產檢5040元計程車車資補助。

此外，陳其邁又配合0到6歲國家一起養政策，今年8月托育補助已提高至8500元，高雄10月再加碼補助減輕育兒家庭負擔，托育補助送準公共托嬰中心每月補助8500元高雄再加補助2000元，共補助1萬0500元；送準公共保母每月補助8500元高雄再加補助1200元，共補助9700元。

陳其邁表示，「顧弱勢、增公托、減負擔」是他持續努力的托育政策主軸，高雄有首創全國體貼新手父母的坐月子到宅服務，第一胎不領生育津貼可選擇等值3萬元免費坐月子到宅服務120小時，孕婦孕期間還享有產檢交通補貼，公共化教保服務達4成目標、今年設置公共托育機構達目標53處、增設共融公園達67處目標。

另在托育品質提升部分提高公托照顧比為1比4、調增公托專業人員薪資4600元、發準公托「久任獎金」、獎勵「調薪」，把囝仔「顧厚好」、育兒家庭的需要「攥便便」，讓育齡家庭可以放心生、安心托，營造適合年輕人安居樂養友善的托育環境。