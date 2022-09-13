亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）創立的火箭公司「藍源」（Blue Origin），12日傳出升空1分鐘即墜毀，整支火箭遭火焰吞噬，被視為該公司首起重大事故。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、ABC新聞以及《今日美國》(USA TODAY)報導，所屬「藍源」火箭及太空旅遊公司的「新謝帕德號-23」（NS-23）無人駕駛火箭，當地時間周一早上在韋斯特(West)發射場啟程，不料升空1分4秒時，位於高空8公里處突然遭噴射出的火焰吞噬，終止動力系統隨即啟動，降落傘順勢展開，最後降落在德州沙漠。
據悉此次飛行是「新謝帕德號」執行的第23次任務，也是一年多來首次無人發射，聲明指出，「看來今天的飛行出現異常情況，這並不在計劃中…」
「太空艙與推進器順利分離，推進器最終墜毀地面，這是一次無太空人載重任務，逃生系統按程序運行，沒有傳出任何人員受傷。」事後證實，失敗原因為推進器故障。
報導指出，「藍源」公司至今已成功將31人送往太空，最近一次就發生在上個月。儘管這次飛行敗北，工程師正積極修正故障原因，對內可能影響後續行程延誤。
文章來源：Blue Origin's New Shepard crashes in Texas, the first launch failure for Jeff Bezos' rocket company
文章來源：Billionaire Jeff Bezos's New Shepard rocket crashes in desert, but not before ejecting cargo capsule to safety
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