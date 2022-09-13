Booster failure on today’s uncrewed flight. Escape system performed as designed. pic.twitter.com/xFDsUMONTh — Blue Origin (@blueorigin) September 12, 2022

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）創立的火箭公司「藍源」（Blue Origin），12日傳出升空1分鐘即墜毀，整支火箭遭火焰吞噬，被視為該公司首起重大事故。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、ABC新聞以及《今日美國》(USA TODAY)報導，所屬「藍源」火箭及太空旅遊公司的「新謝帕德號-23」（NS-23）無人駕駛火箭，當地時間周一早上在韋斯特(West)發射場啟程，不料升空1分4秒時，位於高空8公里處突然遭噴射出的火焰吞噬，終止動力系統隨即啟動，降落傘順勢展開，最後降落在德州沙漠。

據悉此次飛行是「新謝帕德號」執行的第23次任務，也是一年多來首次無人發射，聲明指出，「看來今天的飛行出現異常情況，這並不在計劃中…」

「太空艙與推進器順利分離，推進器最終墜毀地面，這是一次無太空人載重任務，逃生系統按程序運行，沒有傳出任何人員受傷。」事後證實，失敗原因為推進器故障。

We’re responding to an issue this morning at our Launch Site One location in West Texas. This was a payload mission with no astronauts on board. The capsule escape system functioned as designed. More information to come as it is available. — Blue Origin (@blueorigin) September 12, 2022

報導指出，「藍源」公司至今已成功將31人送往太空，最近一次就發生在上個月。儘管這次飛行敗北，工程師正積極修正故障原因，對內可能影響後續行程延誤。