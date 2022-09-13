1名女網友與丈夫交往時，丈夫直接坦言會與前女友聯絡，幾次大吵後，該女網友選擇容忍接受，沒想到近日丈夫與前女友外出吃飯，一直到晚上10點她打電話詢問，丈夫說2人「在車內聊天」便掛電話，後來到11點半丈夫才說要回家了，她崩潰再與丈夫大吵，對方還罵她小心眼，讓她傻眼。

該女網友在Dcard發文，她與丈夫結婚5年，交往時對方就說會與前女友聯絡，她原本很介意，但2人幾番吵架後她只好選擇接受，但只要丈夫與前女友相處後回家，她有表現出「沒有開心」的模樣，就會被丈夫誤會在生氣，讓她很無奈；近日丈夫又與前女友吃飯，她當晚約10點打電話，丈夫稱2人在車上聊天。

該女網友說，當天丈夫與前女友吃飯時她都沒有傳任何訊息或打電話，因為每晚10點2人都會講電話，她致電對方卻稱與前女友在車上聊天，後來約11點半才說要回家了；原PO認為聊天為什麼不在餐廳或超商，事後質問男友，男友卻罵她小心眼，且車是她買的，留給丈夫通勤，她為此發文詢問其他網友意見。

其他網友留言「他根本沒多在意妳，不要為了這樣的男人傷神傷心了，還有現在開始試著跟朋友說妳的狀況，身邊的人才有機會拉妳一把」、「如果我是妳喔，這些都構成劈腿出軌證據，法院見」、「你是對的！我覺得男生不體貼又不懂避嫌」、「不要再騙自己了好嗎，你還願意接受他，是為什麼，先問問自己吧」。