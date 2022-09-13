呂男的改裝排氣管。（警方提供／李奇叡新北傳真）

本月9日新北市新店區北宜公路32.7公里處，有2輛機車遭民眾檢舉來回於車道競駛，警方表示，其中1名20歲呂姓駕駛消極不配合盤查，過程中還有逃逸意圖，故掏槍警戒；不過呂男於網路社團發文指出，自己是被三度攔查，當時打算離開現場則是以為員警已經開完單，認為警方反應過度。雙方各執一詞，目前新店分局交通分隊正在進行調查。

呂男在臉書社團「北宜公路幹譙版」發文表示，自己當時和朋友上北宜準備追焦，在34公里迴轉處遭攔查，報完身分後被放行，後續他到32.7公里處的咖啡廳休息完畢，剛要離去又被攔查，隨後回到該處又被攔下，連續被盤查3次，讓他無奈說「是要被攔幾次」，引發員警不滿，在咖啡廳前大聲喝斥並開出不服稽查罰單，隨後懷疑他排氣管不合格，且合格單造假。

呂男表示，警方開完單後到他車後方，沒有告訴他是否可以離開，因此他認為盤查完畢，可以離開現場，遂催下油門準備離去，但前進不到1公尺的距離，就看到2位員警掏槍、掏警棍朝我衝來，並再開1張不服取締的罰單，讓他決定告發2名員警。

新店警方則說，當時是接獲檢舉稱2輛疑似改裝排氣管，來回競駛，噪音擾人，遂前往盤查，當下聽見數輛改裝排氣管機車快速接近稽查點，故攔下進入路檢點接受盤查，但呂男態度消極又不配合盤查，因此依道路交通管理處罰條例第60條第2項第1款告發。

警方指出，員警後續又發現該車有排氣管損壞不予修復的狀況，故依道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款，製單舉發。

至於亮槍警戒一事，警方說明，該車行駛過程中發出巨大聲響，經檢視呂男排氣管後，發現未貼有環保單位認證之合格標章，認定有噪音超標情事，警當下返回巡邏車，欲拿取通報單據，通報環保單位，呂男卻發動機車意圖逃逸，因此隨即喝令停車，並掏出警棍、警槍警戒。

警方強調，呂男先有違反道路交通管理處罰條例之行為，而後有逃逸之動作，故依道路交通管理處罰條例第60條第1項舉發，並告知後續如有任何異議，可向權責機關申訴，而呂男告發員警的部分，也已經進入調查程序，詳情仍待釐清。