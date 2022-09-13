高市前鎮區大規模路燈停電 台電急派員搶修中

高市前鎮區今晚多處路段路燈停電中，高市議員李雅靜指出，包括二聖路、復興路到民權路，光華路、鄭和南路到一心路，凱旋路等大面積路燈停電，已通報相關單位緊急搶修，提醒鄉親，行經這些路段請注意安全。對此，台電證實，英明路一帶現接獲通報為路燈不亮，人員已在現場查修中。

網友也紛紛回報災情指出，「剛剛經過光華路和二聖路，二聖附近的凱旋路上似乎也是」，「育樂英明全沒路燈省電大作戰」。