櫃買中心表示，微矽電子公司（8162）在13日送件申請初次登錄興櫃一般板股票。
根據櫃買中心資料顯示，微矽電子成立於1987年八月間，董事長兼總經理為張秉堂，主要經營業務是半導體晶圓測試服務、成品測試服務封裝服務、晶圓薄化服務及晶圓切割服務等，送件時資本額為6億4,660萬元，產業別是電子工業。微矽電子2021年業績，營收12億9,237萬元，稅前盈餘3億2,251萬元，每股純益（EPS）4.31元。
櫃買中心表示，微矽電子公司（8162）在13日送件申請初次登錄興櫃一般板股票。
根據櫃買中心資料顯示，微矽電子成立於1987年八月間，董事長兼總經理為張秉堂，主要經營業務是半導體晶圓測試服務、成品測試服務封裝服務、晶圓薄化服務及晶圓切割服務等，送件時資本額為6億4,660萬元，產業別是電子工業。微矽電子2021年業績，營收12億9,237萬元，稅前盈餘3億2,251萬元，每股純益（EPS）4.31元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。