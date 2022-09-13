櫃買中心表示，微矽電子公司（8162）在13日送件申請初次登錄興櫃一般板股票。

根據櫃買中心資料顯示，微矽電子成立於1987年八月間，董事長兼總經理為張秉堂，主要經營業務是半導體晶圓測試服務、成品測試服務封裝服務、晶圓薄化服務及晶圓切割服務等，送件時資本額為6億4,660萬元，產業別是電子工業。微矽電子2021年業績，營收12億9,237萬元，稅前盈餘3億2,251萬元，每股純益（EPS）4.31元。