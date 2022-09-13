國銀持續力挺中小企業！金管會銀行局主秘侯立洋13日公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2022年7月底止，國銀對中小企業放款餘額達新台幣9兆636億元，較上月底增加551.33億元、今年前七月新增3,749億元，距離3,500億元目標達標率為107％。

據金管會統計，截至2022年7月底止，國銀前七月對中小企業放款餘額新增達3,749億元、達標率107％，較去年前七月新增4,762億元、達標率159％明顯減緩。侯立洋指出，達標率較低主要是因為去年目標比較低，僅3,000億元，今年目標拉高至3,500億元。

至於放款新增金額較去年同期低，侯立洋分析，主要有三大因素，一是央行升息，加上紓困方案優惠利率只到2022年6月底，所以部份企業會選擇先還貸款、減輕財務壓力；二是相關疫情紓困貸款寬限期屆臨，企業每月攤還金額增加，所以貸款金額減少；三、銀行對土建融案件加強控管，所以這部分放款較去年少。

金管會每年都會訂定國銀對中小企業放款目標，去年全年新增放款目標為3,000億元，達標率高達292％，今年目標拉高至3,500億元。近三年在疫情衝擊下，國銀承作比往年更大量的紓困貸款，帶動整體國銀對中小企業新增放款大增。

據銀行局統計，今年前七月中小企業放款前三大為：中信銀行新增360.8億元、台新銀行350.48億元、第一銀行348.15億元。

侯立洋指出，2022年7月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為66.50％，占民營企業放款餘額比率為69.92％，分別較上月底之比率減少1.20及0.70個百分點；另今年7月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.27％，與上月底相同。

侯立洋表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。