民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎13日赴銅鑼科學園區參觀，希望擴大苗栗科技園區規模。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，13日前往銅鑼科學園區參觀，新竹科學園區管理局長王永壯特別到場接待，徐定禎特別向王永壯請益擴大竹南科學園區及設置後龍科學園區，獲得王永壯肯定與支持。徐定禎表示，科技產業連帶吸引人口和經濟資源，對苗栗發展產生正面影響，未來更要持續提升苗栗科學園區產業，打造「科技新苗栗」

徐定禎13日赴竹科管理銅鑼園區服務處拜訪，行政院顧問鄭宏輝、議員候選人邱毓興也陪同前往，竹科管理局長王永壯、副局長胡世民出面接待。徐定禎表示，竹南科學園區鄰近竹科，具有人才與交通匯集的地理位置優勢，竹南科學園區發展相對成熟，未來要推動持續擴大園區規模，建立完善產業鏈，吸引廠商進駐增加苗栗工作機會。

徐定禎指出，後龍園區則要妥善規劃園區用地，推動後龍科學園區建置計劃，串聯竹南、後龍、銅鑼打造苗栗科技廊道。有產業才有就業機會，才能吸引人才回流苗栗，根據竹科2021年報，竹南科學園區就業人口13044人、產值達599.58億元，銅鑼科學園區就業人口2567人、產值136.66億元，產業以及通勤需求量大，並且帶來人口的大幅增長，對於在地就業、經濟發展有相當大的注挹。

王永壯表示，銅鑼科學園區開發面積佔351公頃，考量地勢與環境保育，產業用地只佔96公頃園區不到三分之一，進駐廠商達20家、投資金額2900億元，目前招商登記已滿，未來廠商陸續到位、園區產業生態更豐富完善，銅鑼科學園區產值將有機會上漲。

徐定禎強調，地方政府要與竹科管理局合作推動園區建設，舉凡消防、交通和民生議題都要攜手合作，共同提升整體區域發展，未來將會推動園區快捷巴士（shuttle bus），點對點園區直達高鐵站，交通易達性提供洽公和移動服務，增加廠商進駐園區吸引力。