「Ozone」記者會上邀來陳勢安（後排左起）、米奇林、鬼鬼、GJ蔣卓嘉、于傳勇、JerryC助陣。（索尼音樂提供）

選秀節目《原子少年》人氣團「地球」13日舉辦出道記者會，除了原先的成員佳辰、祖安、文廷、子翔跟煥鈞，今在台上驚喜宣布加入來自「火星」的哲言，同時也宣告正式團名為「Ozone」。

許多粉絲看到新成員加入，十分驚訝，對此，他們所屬的索尼音樂表示：「索尼一直有關注80位少年，選定最優秀的6位團員。」哲言也表示，起初聽到自己將成為「Ozone」一員，心情也是很驚訝，「希望大家以一個新的角度、階段、全新定位來看待，過去在《原子少年》的一切都是我們的養分」。

哲言雖然近期才入團，不過之前在節目的演出中，6人都有合作互動，早已培養良好默契，哲言昔日「火星」的成員也都有送上祝福，「各自在不同領域發展，大家都很祝福，期待一起在演藝圈互相成長。」

他們沒有被下禁愛令，但自認現在把工作放第一，努力打拼事業，而團員祖安先前與木木（林葦妮）被拍到一同進家門，爆出緋聞，他昨直言：「大家都是好朋友。」其他團員們也出面緩頰，「我們也都很常跟學姊們吃飯」。