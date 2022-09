香港歌壇天后陳慧琳,2008年和交往16年的男友劉建浩結婚,婚後育有2子,近年重心多放在家庭的她,今(13日)迎來50歲生日,她也在IG發文,好狀態讓網友都驚艷不已。

陳慧琳發文寫下:「我今日25x2, my wish is to know how to freeze time.(我的願望是想知道如何凍結時間。)」,照片中她手拿著小蛋糕,外貌保養得宜,皮膚依然白皙緊致,完全看不出已踏入半百歲數,讓網友都驚呼「你看起來還是像25歲」、「一如既往的美麗」、「你做到了!你一點都沒變」、「你已經凍結了時間」。

陳慧琳不僅演藝事業吸金力強,連房地產投資也賺不少,據悉,她父親投資從未失手,而她早年的收入,都交由父親的幫手投資保值,加上她有買物業、基金等,有傳保守估計,陳慧琳身家早已超過百億。

而陳慧琳老公同樣家境優渥,不僅接管家族製衣生意,自己還投資開絲花廠、兒童家具,夫妻資產相當驚人,不過即使相當有錢,她們仍租住在何文田嘉道理道獨立屋多年。陳慧琳堪稱演藝圈清流,出道多年不但鮮少負面新聞和緋聞,也始終零架子,受到不少粉絲喜愛。