香港歌壇天后陳慧琳，2008年和交往16年的男友劉建浩結婚，婚後育有2子，近年重心多放在家庭的她，今(13日)迎來50歲生日，她也在IG發文，好狀態讓網友都驚艷不已。

陳慧琳發文寫下：「我今日25x2, my wish is to know how to freeze time.（我的願望是想知道如何凍結時間。）」，照片中她手拿著小蛋糕，外貌保養得宜，皮膚依然白皙緊致，完全看不出已踏入半百歲數，讓網友都驚呼「你看起來還是像25歲」、「一如既往的美麗」、「你做到了！你一點都沒變」、「你已經凍結了時間」。

陳慧琳不僅演藝事業吸金力強，連房地產投資也賺不少，據悉，她父親投資從未失手，而她早年的收入，都交由父親的幫手投資保值，加上她有買物業、基金等，有傳保守估計，陳慧琳身家早已超過百億。

而陳慧琳老公同樣家境優渥，不僅接管家族製衣生意，自己還投資開絲花廠、兒童家具，夫妻資產相當驚人，不過即使相當有錢，她們仍租住在何文田嘉道理道獨立屋多年。陳慧琳堪稱演藝圈清流，出道多年不但鮮少負面新聞和緋聞，也始終零架子，受到不少粉絲喜愛。