年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「六都」更是兵家必爭之地。《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（13）日就爆出了現在六都的選情，同時表示，「民進黨現在在台北雖然有基本盤，但很有可能會輸」，引發討論。

吳子嘉今日在網路節目《新聞不芹菜》中提到，今年底九合一大選選情很冷，對要攻堅的人非常不利，因此，新北市長侯友宜、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕都將高票贏得連任；其中，民進黨新北市長候選人林佳龍與侯友宜的差距至少20萬票以上。而台北市部分，有人說民進黨很弱，但台北市長候選人陳時中顯然只要爭取基本盤，預計下月起綠營票將逐漸從對手黃珊珊身上回流。

吳子嘉更說，桃園民進黨看起來有勝選機會，但是這裡面唯一的問題在於「今年的九合一選舉到底會不會捲起一陣炫風？」吳子嘉坦言，「因為總統蔡英文現在的表現很焦慮，到處去駐腳，蔡英文去輔選時去侮辱到盧秀燕，這件事已經失格了，因為焦慮所以失格」，因此這讓吳子嘉說，「台北雖然現在民進黨有基本盤，但很有可能會輸」。

最後吳子嘉說，鄭運鵬現在打的牌叫「鄭文燦牌」，鄭運鵬現在都跟在桃園市長鄭文燦旁邊，個人主體性沒有，這是一個被考驗的地方，「現在看起來鄭運鵬領先，有可能會贏，如果用資源來決定勝負，鄭運鵬一定贏」，同時吳子嘉也提及，「鄭寶清在8月27日宣布脫黨參選(桃園市長)的時候，就已經是挑戰權威了，是蔡英文跛腳的開始」。吳子嘉強調，「年底選舉完，若民進黨桃園跟台北雙輸，蔡英文就正式宣告跛腳，台北輸的機率比較大，而桃園就是有鄭文燦大軍壓鎮，以力量和勢力來壓人」。