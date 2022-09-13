超危險移動神主牌！原PO在桃園內壢火車站附近拍下1張照片，分享至臉書引起網友討論，該照片是1名騎士騎著電動自行車在路口等紅燈，豈料，該電動車後面掛了2個圓柱形黑籃子外，後面竟拖著1輛像「船」的雙輪板車，原PO也笑稱這是「神鬼奇航」的鬼盜船，笑翻一票網友，網友也表示「好有畫面」、「果然，高手在民間」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片；原PO照片拍攝地點位於桃園內壢火車站附近，由於前方是十字路口，1名男子騎著電動自行車在路口前等紅燈，由於該騎士的電動自行車已經在車尾懸掛著2個圓柱形黑籃子，但是該騎士車後竟還拖著造型像是船的雙輪板車，該板車中間矗立著1支鐵桿，其鐵桿頂端拉著6條線，這6條線分別纏繞住2籃子，和1個橘色方形大桶子，並且這方型桶子旁還有支撐架固定前後，其餘空間則塞滿了小籃子與桶子。

男子在路上驚見「鬼盜船」行走，網笑翻高手果然在民間。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友見照片驚呆，紛紛留言表示，「好有畫面」、「加長型的機車，也太長了吧」、「果然，高手在民間」、「這個超危險的！移動神主牌！」、「霍爾的移動城堡」。

不過，依據交通法規規定，機車載運貨品高度不得超過駕駛人肩膀，寬度則不能超過機車把手外緣10公分，重量也不能超過80公斤，長度則是自座位後部起，伸出車尾部分不得超過後輪軸0.5公尺，影片中這種機車載機車的做法明顯觸法，依《道路交通管理處罰條例》規定，可處300以上、600元以下罰鍰。