抹黑清譽不能忍！慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日爆料去年採購BNT疫苗秘辛，不但政府官方再次否認有阻擋情事，更有側翼網軍及偏激媒體人抹紅慈濟，甚至指稱嚴法師是「中共同路人」。無黨籍桃園市長候選人鄭寶清對綠營側翼的惡行惡狀忍無可忍，痛批大潑髒水的媒體人毫無人性，對有國際認證影響力的證嚴上人加以抹黑栽贓，質疑民進黨政府要縱容這種禍國殃民的政治亂源到何時？

鄭寶清今(13日)在臉書發文大罵：誰是「中共同路人」？大放厥詞的周姓媒體人又再故技重施潑髒水！慈濟上人證嚴法師被周姓媒體人大潑髒水，說她是「中共同路人」！這是多麼可惡至極、毫無人性的政治抹黑。

他自述，前些日子宣布參選桃園市長時，也被周姓媒體人用「扣紅帽子」的政治操作來抹黑栽贓他是中共同路人，這樣類似民進黨側翼角色的周姓媒體人，就連上人證嚴法師都要遭受她的羞辱，「真的令人相當火大與不齒！」

鄭寶清強調，慈濟證嚴上人曾獲得有東方諾貝爾獎之稱的「麥格賽賽獎」殊榮，陳水扁擔任總統時還曾頒贈二等景星勳章榮耀，證嚴上人更曾被時代雜誌評為全球百大最有影響力的人之一，豈容周姓媒體人來人格謀殺呢？民進黨政府難道還能繼續縱容這種政治亂源來禍國殃民嗎？