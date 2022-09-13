安和國中的森林生態地景，獲校園美感環境再造計畫特優獎。（安和國中提供／陳淑芬台中傳真）

教育部「校園美感環境再造計畫頒獎典禮」今天在台中教育大學舉行，台中市安和國中的森林生態地景獲特優學校，提出及執行計畫的前任校長許志瑋表示，由師生共同對解決大葉桃花心木生長不良提出創意改造方案，達到引導學生思考、解決問題等目標；現任校長柯瓊華則表示，在場域中融入美感教育。

教育部自105年度起委託台中教育大學推動「補助高級中等以下學校校園美感環境再造計畫」，109年度補助17所學校，13日舉辦頒獎典禮，頒發甲等、優等、特優等學校及績優設計師團隊，共有9所學校及4組設計師團隊獲獎。

獲特優獎的學校有宜蘭縣復興國中、屏東縣泰武鄉泰武國小及台中市安和國中。其中，安和國中位於大肚山下、緊鄰筏子，改造計畫由前任校長許志瑋申請及執行，現任校長柯瓊華接任後再擴大運用，將生態地景與排水系統合併施作，打造森林生態地景頗受矚目。

許志瑋表示，此計畫由全校師生共同討論進行，為了解決大葉桃花心木生長不良的問題，學生提出很多創意想法，改造過程達到引導學生思考、解決問題等目標；柯瓊華指出，語文、綜合及藝文等各領域教師設計課程跨域合作共享， 將美感教育融入校園生活。