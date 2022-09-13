圖為美國饒舌歌手Cardi B。（圖／shutterstock）

美國物價飆漲，且利率的攀升也擠壓美國人買房及付房租的預算，曾獲葛萊美最佳饒舌專輯獎的美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）對此表達不滿，通膨及高利率都在損害人們謀生能力，面對這樣的環境，「人們該如何生存？」。

商業內幕報導，卡蒂B上周末在社群媒體Instagram的直播中表示，通膨和高利率正損害民眾支付房租、房貸的能力。

「我想知道人們該如何生存？」卡蒂B在直播中提到，她前陣子才為表弟買了一套公寓，而她的朋友及家人都很感謝她的幫忙，但她下一句表示，「但那些沒有我的人呢？」

卡蒂B目前也正在幫助友人物色房產，她觀察到近期的租金漲幅已經達到讓人無法接受的程度，「我看到部分地區價格的攀升，生活難以承受」。根據Rent.com數據顯示，美國7月公寓租金中位數較去年同期上漲39%。

今年稍早，房市專家預測租金漲勢有望放緩，但受動盪的經濟環境影響，房市不見穩定。此外，聯準會為抑制通膨持續升息，這也讓買房更加難以負擔，而食品價格也處於高點，明顯打擊美國人的消費能力。