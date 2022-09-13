許多夫妻為了擁有自己專屬的幸福空間，努力打拚賺錢買房，不過日前一名人妻發文表示，夫妻倆置產後，婆婆竟開始鼓吹老公的哥哥同住，雖然對方會支付房租，但這名人妻仍然感到介意，只好上網詢問網友意見，而文章一出，不少人都認為，這名人妻很難有拒絕的權利。

原PO在臉書粉專「靠北租屋2.0」發文表示，最近夫妻倆在婆家的支援下買了一間透天厝，因為先生和先生的大哥在同公司任職，婆婆見大哥單身未婚又在外獨自租房，便開始鼓吹他搬進透天厝和夫妻同住。

原PO表示，雖然在看房階段時，就有試探過長輩的想法，長輩當時也表示不需要和大哥同住，沒想到在房子簽約後，一切卻都變了調，就連周邊的親戚也說：「既然有空房間，就叫大哥一起住，幹嘛浪費那個錢？」

事實上，因為是透天厝的緣故，就算大哥同住也不會和夫妻使用相同的樓層，而先生對此事也不排斥，只說要是大哥一起住的話，勢必會收房租，但原PO似乎心有芥蒂，只好詢問網友意見：「請問大家會邀請先生的哥哥一起住嗎？」也好奇究竟該不該收房租。

貼文曝光之後，有網友認為完全不考慮和親戚同住，紛紛留言，「平時相處可以，但住在一起難免會有問題」、「請神容易送神難…」、「建議不要，生活習慣不同，問題會更多」、「夫妻生活自在最重要，和親戚保持距離生活，比較不會打壞感情」。

然而卻有另一派網友認為，站在原PO對這件事情其實很難有立場說話，主因是買房的頭期款是由婆家贊助，「這下真的尷尬，畢竟頭期款是婆家出的，哥哥過來住，並不為過」、「婆家出錢就無法大聲說話了」、「頭期款自己出就沒事，公婆出就只能尊重公婆」。