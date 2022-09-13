台中捷運9月9日突破千萬人次搭乘，台中市長盧秀燕今（13）日在臉書上直呼「感謝市民朋友每次的搭乘，都是對台中捷運信賴與肯定」，同時更分享了都市零件派對與蘇打綠團長阿福為台中捷運寫下的歌曲，許多網友聽完後紛紛讚爆直呼「台中有盧秀燕太幸福」。

盧秀燕在臉書上表示，「感謝都市零件派對與製作人蘇打綠團長阿福，為台中捷運寫下那麼動聽的歌曲」，隨文附上歌曲《家》，盧秀燕直言「一年多的時間，捷運綠線從開通到千萬人次搭乘，感謝市民朋友每次的搭乘，都是對台中捷運信賴與肯定」，盧秀燕也強調，曾經捷運是台中人的夢想，而「夢想」不該只停留在夢和想。最後盧秀燕感謝過去為台中捷運奉獻的所有人，「我們攜手實現夢想的感覺真好！」

此篇文章一發出，立刻引起許多網友熱烈討論，紛紛留言表示「盧秀燕100分的好市長，媽媽市長。台中人太幸福了」、「台中捷運方便舒適乾淨」、「穩捷平安」、「台中捷運讚啦」。