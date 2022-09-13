遊戲實況主「湘綾」（曾湘綾）是台灣和泰國混血，擁有亮眼外貌和D級火辣身材，常不吝嗇曬出性感美照，吸引41.3萬人追蹤，她今（13日）在Instagram分享婚紗照，深V爆乳的款式讓網友看到移不開目光，更以蕾絲緞帶矇起眼睛，畫面引人遐想。

湘綾今（13日）在Instagram發文：「戀愛這個東西，對方是你才有趣」，她分享一組為婚紗公司拍的照片，畫面中她穿著潔白婚紗，紗裙造型相當唯美，上半身以細肩帶露出雪白香肩，胸前開了大大的深V，透過中間還能看見深邃的事業線，豐滿上圍快要包不住，搭配螞蟻腰的纖細身材，完美詮釋腰束奶澎，湘綾還將一條蕾絲布料矇在雙眼上，只露出鮮艷紅唇，可說是純欲感滿滿。

仙氣又性感的照片引起網友注意，紛紛在底下留言：「超美的」、「結婚這個東西，對方是湘綾，才完美」、「已戀愛啦～湘湘」、「直接嫁給我吧！」、「真是美極了」、「好像很刺激」、「可愛」、「超級性感」、「這也太美了吧 會不會要出第二本了」、「好美哦」、「午安啦親愛的」、「老公是我，我老婆是你」、「超美的」。

湘綾曬婚紗照。（圖／xiangling_0802 Instagram）

身材火辣的湘綾今年首次推出個人實體寫真書，她在社群平台宣傳時表示：「限量一刷，一刷而已」，催粉絲如果想要買要盡快，錯過就沒有了，兩款封面黑色內款大曬渾圓曲線，另一張浴室主題則洩雪白美背，兩張照片都深得粉絲的心。