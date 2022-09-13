隨著疫後國際商機回溫，經濟部今（13）日帶領餐飲業者赴馬來西亞辦理「2022臺馬餐飲業媒合交流會」，促成知名手搖飲清原、雙醬咖哩及老媽拌麵等6件合作案，藉由與當地餐飲設備商及企業合作，規劃明年落地展店或販售。

馬來西亞人口超過3000萬，其中華人比例為東協市場最高（約24.6％）。經濟部舉辦這次商機媒合活動，目的是協助國內知名餐飲業者掌握馬國餐飲市場商機。

這次媒合會有11家餐飲業者參與，現場成功促成6案合作案，其中有5件是台馬業者簽下合作意向書，包括「清原」與馬來西亞「KK SUPER MART」、「NUTTEA（堅果奶茶）」與馬來西亞設備商，還有「三毛好食集」、「想 陽明山」、「老媽拌麵」等。另外，「雙醬咖哩」1件，是找到當地買主進行品牌授權。

經濟部表示，其餘參與媒合會的台灣業者仍陸續與馬國業者洽談中，可望會有新的合作案例。