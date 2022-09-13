闖紅燈騎士路口竄出遭警車「狠撞拖行」 網嚇：攔轎伸冤（取自記者爆料網）

屏東近日發生1輛警車在十字路口撞倒機車騎士的意外，當時該警車綠燈直行，未料騎士從紅燈路口竄出後，警車疑似車速過快，急踩剎車2車仍撞上，騎士甚至被拖行1、2公尺，驚悚事發影片曝光，網友留言「一個違規，一個應注意而未注意」、「用生命攔車」、「可能有冤屈」。

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，當時一處十字路口1輛機車從路邊「闖紅燈」穿過路口時，恰巧被綠燈路口執行的警車撞上，當時警車雖以緊急踩剎車，但仍直接撞上騎士，騎士甚至被拖行了數公尺才停下；地點位在屏東縣勝利路上，影片在網路瘋傳，PO文者說「大人啊！恕我攔轎」。

網友紛紛留言「可能是看到警車後嚇到停住，結果警車卻不相信他會停所造成的車禍」、「一個違規，一個應注意而未注意」、「用生命攔車」、「可能有冤屈攔車」、「台灣交通法規：應注意未注意」、「攔轎喊冤是要先滾釘板的」、「想死有很多方法啊！三寶」、「他幹嘛停在路中」。

屏東警方表示，當時是屏東警分局崇蘭所員警駕駛公務巡邏車執行勤務，沿中山路北往南快車道行駛，與江姓女騎士騎乘重機車沿勝利路左轉中山路，雙方於路口發生碰撞。現場導致江女腳部輕傷，經送往寶建醫院就醫無生命危險，雙方經酒測值均為零。