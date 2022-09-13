聽覺盛宴！台南被譽為蘊藏豐富文化歷史的古都，府城大家長、台南市長黃偉哲今(13日)宣布，9月23日至10月29日將舉辦「2022台南國際音樂節」，把音樂會帶進億載金城、帶進曾文溪渡槽橋古蹟、帶進走馬瀨農場，甚至最不可思議的二寮觀日亭。他喊出：「只要有心，哪裡都是演奏廳！」

黃偉哲今(13日)在臉書發文宣告：「樂來樂好的台南，2022台南國際音樂節即將開幕！只要有心，哪裡都是演奏廳。所以我們把音樂會帶進億載金城、帶進曾文溪渡槽橋古蹟、帶進走馬瀨農場，以及最不可思議的二寮觀日亭。」

他向台南市民朋友大力推薦，「凌晨5:30的演奏會，迎接晨曦與音符相映的饗宴，唯一一場日出音樂會，我們鼓足勇氣辦理，你們願意來聽嗎？建議先把節目表存下來或分享出去，今年秋季月一起沈浸在台南的好音樂。」

9月節目包括億載金城的經典浪漫音樂會（9/23、24），台南文化中心演藝廳的《傳奇世代》弓弦盛宴音樂會（9/24），及台南市美術館1館的《追尋．追循》燭光音樂會（9/30）等，由國際6大聲樂家、台南大學音樂系管弦樂團、3B樂團、微光古樂集等團體帶來音樂盛宴。