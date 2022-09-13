戴立綱說明未來天氣變化。（中視新聞）

中颱梅花今（13）日逐漸遠離台灣，目前海上警報也已在17時30分解除。氣象主播戴立綱說明，未來幾天北部早晚偏涼，中南部陽光強，平地白天高溫約在31、32度，山區海拔2千公尺以上夜間低溫僅有12度，沿海有大浪發生，海邊活動須小心，另外即將生成的第14號颱風「南瑪都」，可能會導致周休假期溫度偏涼。

氣象局預測目前台灣周邊颱風的未來動向。（翻攝自氣象局）

戴立綱表示，梅花遠離，輕颱莫柏離台灣很遠，對台灣都沒有影響，遠洋將有第14號颱風「南瑪都」生成，依路徑潛勢圖預測，該低壓系統一路往西接近琉球群島，如果高壓勢力偏弱，低壓就會開始北轉，對台灣吹起偏北風，導致周休二日溫度偏涼。

明日各地天氣將逐漸好轉。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明（14）日各地大多為多雲到晴，僅北部及東北部地區有局部短暫陣雨，午後其他山區有局部短暫雷陣雨；清晨各地低溫約22至25度，各地白天高溫約32至34度，其中台東地區及花蓮縣縱谷有局部36度高溫發生的機率。

此外，今晚至明日基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風，東北部沿海空曠地區及馬祖、澎湖、台北盆地亦有較強陣風；桃園以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。