總獎金台幣60萬元的2022法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，今天（13日）在大溪高爾夫球場進行最終回合決賽，天氣仍因颱風外圍環流影響有持續間歇性風雨，首回合排第4名的職業新人林怡潓不畏風雨，奮力打出高於標準桿1桿的73桿，以兩回合總桿高於標準桿2桿的146桿逆轉勝，贏得個人職業首冠，並獲得獎金7.1萬元。

林怡潓賽後表示：「有些不知所措！很意外，完全沒有想到職業生涯首冠這麼快就來到了！不過也很開心！」她今年4月才考取職業球員資格，下一個目標是在今年的台巡賽拿前五或前十名。

林怡潓來自台中國際球場，目前還是台中台體大研二研究生，法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽是她職業生涯第6場比賽，她從14歲開始練高爾夫，由單差點的專業教練父親領進門學習，她透露，在業餘時期從來沒有拿過冠軍，竟然在進入職業短短5個月就贏得了一座冠軍。

落後1桿出發的林怡潓說，只是把自己該做的做好，前9洞打完她已經領先3桿，她表示，天氣雖然不好，但盡力執行好每一個動作，兩回合自己推桿都發揮不錯，今天是28推。切桿與推桿幫助她保住不少帕，鐵桿則是今後自己最需要改進的方向。

昨天並列領先的石澄璇打出76桿，兩回合總桿148桿，以2桿之差名列亞軍，贏得獎金4.5萬元；昨天首回合另一位領先者陳宇茹揮出77桿，兩回合149桿，獲得第3名及獎金3.6萬元。

職業新秀林怡潓在法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽奪冠。（TLPGA提供）