美國周二（13日）公布通膨數據，8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，超乎預期的8.1%。CPI數據一出後，美股盤前翻黑暴跌，道瓊期貨指數跌逾400點，那斯達克100指數期貨跌超過2%。

美國勞工部公布數據顯示，8月CPI年增8.3%，雖低於前值的8.5%，以及6月的9.1%，但仍高於市場預測的8.1%；扣除食品及能源的核心CPI年增6.3%，高於前值5.9%及市場預測的6.1%，通膨升勢加劇，投資人預期聯準會（Fed）激進升息的腳步持續，美股期指應聲重挫。

消息曝光，道瓊期貨指數翻黑暴跌408.5點，跌幅1.26%，報31972.8點；那斯達克100指數期貨跌321.4點，跌幅2.52%，報12418.3點；標普500期指跌1.79%，報4036.9點。