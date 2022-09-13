不少人為求方便，常常使用外送平台買商品、餐點，然而，有名外送員卻收到奇怪的訂單，對方提供「車子定位」、「車牌號碼」、「車子顏色」以及「車子廠牌」，要求他去現場拍照回傳，並搶出一句話「看一下他是不是跟那賤女人在一起」，讓他驚呆表示「大姐！我服務範圍不負責抓猴」；網友也笑翻「非常聰明的客人！」。

一名男子在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，他表示日前接到1張很奇怪的訂單，女客戶提供「車牌號碼」、「車子顏色」、「車子廠牌」，以及車子的定位資訊，對方請他幫忙去車子定位的地址查看，並嗆聲「看一下他是不是跟那賤女人在一起」，最後還要求拍照回傳照片。

他表示看完訂單內容後，直呼「大姐！我服務範圍不負責抓猴」，他便回報客服將訂單直接取消，他也表示「為了215元當狗仔？」，還是不要捲進人家的家務事，恐怕不會有什麼好事。

外送員接到奇怪訂單，要求跟車拍照「找X女人」，他傻眼取消笑稱「公司沒有抓猴服務」。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

貼文一出，網友紛紛留言表示「非常聰明的客人！」、「這個那麼好賺，幹嘛不賺，拍個車牌而已」、「直接跟他說你沒有提供徵信業務就好了」、「原來還有這種單喔，還沒遇過」、「客人真的很會省錢」、「現在外送員都可以當徵信在用」、「超級傻眼！他把外送員當成什麼了，也才賺多少錢而已」、「好廉價的徵信」。