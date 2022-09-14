屏東縣縣長潘孟安、嘉義縣長翁章梁。（資料照、嘉義縣政府提供）

年底縣市長選戰逐漸加溫，全台22縣市長的「期末考」成績單也正式出爐！台灣世界新聞傳播協會公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，結果顯示，六都市長施政滿意度，由新北市侯友宜、台南市黃偉哲拔得頭籌；而市民的幸福感，則由台中、台南位居領先。而在十六縣市的縣市長施政滿意度，則由嘉義縣翁章梁、屏東縣潘孟安拿下最佳成績。

若進一步針對11個施政項目進行評比，台中市拿下九項金獎，傲視其他縣市；嘉義市則取得七金四銀的大滿貫成績。

台灣世界新聞傳播協會14日公布2022年度「22縣市有感施政大調查」，本調查為每年進行之全國性大規模民調，今年邁入第四屆。調查內容除了縣市長施政滿意度之外，更涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」與「幸福感」，另外加上「防疫表現」，共計十一個施政面向，為國內針對各縣市施政涵蓋面向最廣的全國性大型民調。

為讓各縣市之間，避免因些微的民調落差，而出現名次上的差異。因此，此次民調在評比過程中，以「金獎」來代表第1、2 名，而銀獎在六都部份代表著第3、4名、在十六縣市則代表了3至7名。

根據今年最新的調查結果，縣市長施政滿意度方面，就六都而言，去年奪冠的新北市長侯友宜，本屆再度蟬聯冠軍，台南市長黃偉哲居次，兩人贏得金獎。去年獲得金獎的桃園市長鄭文燦滑落到第四名，和台中市長盧秀燕共同贏得銀獎。

十六縣市由嘉義縣長翁章梁和屏東縣長潘孟安脫穎而出，兩人贏得金獎，銀獎由嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐臻蔚、基隆市長林右昌、連江縣長劉增應和雲林縣長張麗善脫穎而出。

就各施政面向來看，首先就「治安狀況」滿意度而言，就六都來看，台北市、桃園市和台南市贏得治安金獎，新北市獲得銀獎。就十六縣市而言，嘉義市和連江縣奪得治安金獎。

在「經濟發展」滿意度方面，以六都而言，台中市和桃園市表現亮麗，贏得經濟發展金獎。十六縣市當中，新竹縣經濟發展蟬聯金獎，連江縣也在此項奪金。

就「交通狀況」滿意度而言，高雄市和臺中市延續去年氣勢，本年度雙雙蟬聯金獎。十六縣市當中，嘉義縣衛冕金獎，連江縣則取代金門縣，在交通滿意度上贏得金獎。

「環境保護」和民眾生活品質息息相關，六都之中，新北市和臺南市再次斬獲環保施政金獎。十六縣市當中，去年贏得銀獎的嘉義市，今年更上層樓，贏得金獎，花蓮縣則是眾望所歸，蟬聯金獎。

「醫療衛生」施政和民眾健康關係密切，以六都而言，去年獲得銀獎的台中市力爭上游，今年贏得金獎，台南市也持續蟬聯金獎。就十六縣市來看，嘉義市醫療衛生滿意度持續奪金，值得注意的是，位居後山的花蓮縣也後來居上，去年贏得銀獎，今年更一舉贏得金獎。

「社會福利」是最受民眾關注的施政項目之一，本次調查發現，六都的台中市和桃園市持續蟬聯金獎。十六縣市方面，仍是由外島的金門和連江兩縣斬獲社福金獎。

台中市長盧秀燕。（圖 / 翻攝自盧秀燕臉書）

台南市長黃偉哲。(翻攝自黃偉哲臉書)

「教育品質」是百年樹人的施政大計，以六都而言，去年贏得金獎的桃園市台南市，本年度雙雙退居銀獎，而去年得到銀獎的台中市和新北市今年更上層樓，同獲金獎。在十六縣市中，嘉義市持續排名第一，其次是連江縣，兩者均贏得教育品質金獎殊榮。

新冠疫情緩解帶動國旅爆發，各縣市也以觀光旅遊為發展經濟手段，在「觀光旅遊」施政滿意度方面，除了臺南市蟬聯觀光旅遊金獎外，去年獲得銀獎的台中市本年度也成功鍍金。就十六縣市而言，台東縣推動觀光成效卓著，今年仍是眾望所歸蟬聯金獎，觀光大縣花蓮本屆也由銀獎躋身金獎。

就「藝術文化」施政而言，臺南市和臺中市藝術文化底蘊深厚，本屆再度贏得金獎寶座。嘉義市和臺東縣近年推動藝術文化成果斐然，兩縣市再度蟬聯藝術文化施政金獎。

今年新冠疫情再度爆發，本次調查發現，就防疫表現來看，六都當中，台中市和台南市抗疫表現最受市民認同，雙雙獲得金獎。就十六縣市來說，嘉義市和屏東縣的表現最受民眾肯定，斬獲防疫表現金獎。

縣市民眾的幸福感是相當主觀的感受，本次調查發現，臺中市民的幸福感居高不下，本年度再度在六都中獨占鰲頭，其次是台南市，兩市均贏得幸福感金獎。就十六縣市而言，嘉義市民的幸福感本年度大幅上揚，一舉奪金，其次是連江縣。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對台灣地區22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。訪問期間自2022年7月25日至8月28日止，共成功訪問14048份有效樣本，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除了連江縣之外，在95％的信心水準下，個別縣市的抽樣誤差介於正負3.5至4.0百分點之間。