楊雅筑以一襲露背紅裙出席《台灣X檔案》首映會，展現零贅肉好身材。（中視提供）

劉書宏（左起）、羅平在《台灣X檔案》首映會現場上演武打戲。（中視提供）

中視、中天娛樂台、龍圖國際傳媒推出全新玄幻刑偵影集《台灣X檔案》將於明晚（14日）8點首播，男女主角劉書宏、楊雅筑帶著「SSPT特搜隊」朱宇謀、王上菲、鄭亞、羅平等演員出席首映會。

女主角楊雅筑別於劇中帥氣刑警裝扮，尺度大開，一襲紅色高叉超貼身洋裝大露美背，好身材一覽無遺。她害羞說穿這套洋裝還是有點心理障礙，是近年尺度最大穿著，「我有胸墊，下半身本來要穿無痕底褲，但因為不好看，跟造型師討論後就沒穿了。」

楊雅筑坦言這一個月宣傳期忙著跑通告，早上喝完咖啡後到下午才有時間吃正餐，基本上一天只吃一餐，「所以最近比較瘦剛好可以穿這一套。」連劉書宏都驚艷讚嘆她的零贅肉身材。楊雅筑這次挑戰一人分飾兩角，一個是超會打的警界霸王花，另一個則是妖嬌撫媚的黑道千金。

她自認個性比較像刑警角色俐落帥氣，要飾演非常有女人味的角色對她挑戰相當大，開拍前還特地到俱樂部去實地觀察，「她們不光是撒嬌，說話非常圓融，會讓人想對她們好，但在演的過程，我還是得一直說服自己是最漂亮最妖嬌的女人才好入戲。」

首映會也首度釋出片花，每場打戲演員們都來真的，拳拳到肉，相當過癮。飾演特搜隊隊長的劉書宏透露拍戲時渾身大小傷，「我一開始對武打戲不是很熟悉，所以我們幾乎都是真的打，真的打到了也要忍住，不然就白打了。」而楊雅筑更爆料與劉書宏在片場互毆的趣事：「他踩到我，我（腳）整個翻船，最後骨裂。」

後來一次在廢墟拍戲，換楊雅筑不小心踢到劉書宏的腳踝，因片場灰塵很多，劉書宏傷口因此感染，「我傷口外面的皮都已經爛掉，一圈都泛紅發炎，我隔天回家直接蜂窩性組織炎。」

劉書宏第一次和楊雅筑合作，剛進劇組接受訓練時，因為不熟識完全零互動，上完課就形同陌路。一次下課準備回家，2人恰巧停同一個停車場，但一前一後各自牽車，劉書宏卻因為忘了帶錢無法繳停車費，只好拉下臉主動向楊雅筑開口，「妳能不能借我100元。」這是2人第一次破冰。

楊雅筑笑說2人一開始在表演上各自有想法，不懂得溝通，以至於對戲有點卡卡的，劉書宏先遞出橄欖枝，希望往後表演可以先相互討論。沒想到一次楊雅筑找劉書宏討論精心設計的橋段遭到否決，她氣到在片場咆哮：「你知不知道你在講什麼！」2人甚至一整天沒對話。

但隨著戲劇開拍，相處也逐漸融洽，劉書宏還開玩笑說：「我們現在感情一般般啦，大家都逢場作戲啦。」惹得哄堂大笑。《台灣X檔案》明日在中視晚間8點開播，隔日中天娛樂台晚間7點跟播。