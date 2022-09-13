女星王心凌赴陸參加選秀實境秀《乘風破浪》，從開播就以一首經典歌曲〈愛你〉勾起萬千粉絲回憶，在節目中擔任隊長，各種精彩表現成功圈粉外，最終也獲得總冠軍，以女團C位出道；王心凌離開台灣半年，有民眾在機場巧遇她悄悄回台，今（13日）她也在IG曬享用日料的照片，推測她正在隔離中。

王心凌在人氣陸綜《乘風破浪》拿下總冠軍後，人氣居高不下，隨後商品代言或節目邀約不斷，還和《乘風破浪》中的隊友們錄製節目《星星的約定》，行程相當忙碌；今（13日）一早有微博網友發文，透露在大陸西雙版納嘎灑國際機場看到王心凌，身穿白T恤和牛仔褲，外頭還有一件卡其色大外套，簡約搭配也不失明星氣場。

有粉絲分享在桃園機場巧遇王心凌照片，發現她悄悄回台了。(圖/ 摘自微博)

沒多久又有網友PO出一張王心凌抵達桃園機場的畫面，迅速辦完手續就離開了，悄悄回台的消息曝光後也讓粉絲都開心到不行，紛紛表示，「女神歡迎回家」、「辛苦了，平安回來可以好好休息一下」、「期待之後新作品」、「等妳是甜心奶奶一樣愛妳」。

王心凌今日也在IG限時動態發文，分享一張豪華日本料理餐盒美食照，推斷是隔離餐。據《三立新聞網》報導，對於網友分享王心凌回台的消息，所屬經紀公司也證實，表示王心凌正在隔離中。